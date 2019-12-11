سعر سلة أوبك يرتفع 5% خلال نوفمبر

مباشر: ارتفع سعر سلة أوبك بنسبة 5 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع آمال خفض الإمدادات والتطورات التجارية.

وكشف التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط والصادر اليوم الأربعاء، أن متوسط سعر سلة أوبك ارتفع إلى 62.94 دولار للبرميل خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 59.91 دولار في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

ومنذ بداية العام الحالي، بلغ متوسط سعر سلة أوبك نحو 63.82 دولار للبرميل.

وكشف تقرير أوبك اليوم عن تراجع إنتاج الدول الأعضاء إلى 29.551 مليون برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني بقيادة السعودية.

وبحلول الساعة 6:11 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.2 بالمائة ليصل إلى 63.59 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر الخام الأمريكي نايمكس تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 0.9 بالمائة إلى 58.68 دولار للبرميل.