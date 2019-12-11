بتعويض يصل لـ100ألف ريال للفرد..السعودية تطلق برنامج التأمين على المعتمرين

الرياض – مباشر: أطلق وزير الحج والعمرة في السعودية، محمد صالح، برنامج "التأمين على المعتمرين" من خارج المملكة.

وقال الحساب الرسمي للوزارة، على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، اليوم الأربعاء، إن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات صحية، وتأمين المتطلبات للمعتمرين، منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، من خلال إيجاد الحلول والمعالجات السريعة.

وأوضحت الوزارة، أن البرنامج سيقدم التأمين الشامل للمعتمرين من خلال شركة التعاونية للتأمين، والتي بدورها تقوم بإدارة المشروع بالمشاركة مع قطاع التأمين؛ لتقديم الخدمات للمعتمرين، حيث يتم ربط التأمين مع التأشيرة، على أن تفعل وثيقة التأمين للمعتمر فور وصوله إلى المملكة.

وتابعت الوزارة، أن البرنامج يوفر فرقاً ميدانية مدربة لتسهيل عملية التواصل مع المعتمرين، إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة منهم، والإجابة عن استفساراتهم، واستقبال الشكاوى ومعالجتها ورفع مستوى وعيهم في كل ما يتعلق بشؤون التأمين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين عبدالعزيز البوق: "إن التغطية التأمينية للمعتمرين تتيح حدود تعويض للرعاية الصحية الطارئة تصل إلى 100,000 ريال للفرد".

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