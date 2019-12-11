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نوكيا تعلن عن هاتفها الجديد Nokia C1

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أعلنت شركة (إتش إم دي) HMD عن هاتف نوكيا جديد من فئة هواتف (أندرويد جو إيديشن) Android Go Edition، وهو (نوكيا سي1) Nokia C1 الذي لا يتجاوز سعره 59 دولارًا أمريكيًا.

ويقدم (نوكيا سي1) – الذي تستهدف به الشركة الأسواق الناشئة – شاشة من نوع IPS بقياس 5.45 بوصات وبدقة 960×480 بكسل، وهو يأتي بطبقة زجاجية سميكة لحماية الشاشة من الخدوش.

نوكيا تعلن عن هاتفها الجديد Nokia C1

ويحتوي الهاتف على معالج رباعي النوى بتردد 1.3 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 64 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

ويمتلك (نوكيا سي1) كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مع فلاش LED، كما أن الكاميرا الخلفية تقدم الدقة ذاتها. ويعمل الهاتف بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل. ويدعم الجهاز شريحتي SIM، وهو يحتوي على بطارية بسعة 2,500 ميلي أمبير/ساعة.

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نوكيا تعلن عن هاتفها الجديد Nokia C1

نوكيا تعلن عن هاتفها الجديد Nokia C1

البوابة العربية للأخبار التقنية

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