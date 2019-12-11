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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع ترقب قرارات السياسة النقدية

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع ترقب قرارات السياسة النقدية محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع ترقب قرارات السياسة النقدية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختاك تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرارات السياسة النقدية من قبل أكبر بنكين مركزين حول العالم.

ويعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق من اليوم كما يفصح البنك المركزي الأوروبي عن قراره غداً الخميس.

وفي حين يُدلي رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول بتصريحات عقب القرار اليوم، فإن كريستين لاجارد تعقد أول مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية بعد توليها المنصب في بداية الشهر الماضي.

واستفادت الأسواق المالية في أوروبا كذلك من تقارير إعلامية تشير لإمكانية تأجيل فرض تعريفات أمريكية جديدة على الجانب الصيني.

وبالنظر إلى المملكة المتحدة، فإن مسح حديث أشار لتراجع حاد في الدعم لحزب المحافظين الحاكم وإن كان لا يزال يتمتع بالصدارة يليه حزب العمال المعارض.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة  0.2 بالمائة ليصل إلى 406.2 نقطة، بينما استقر مؤشر "فوتسي" البريطاني مسجلاً 7216.2 نقطة.

وزاد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 13146.7 نقطة بينما شهد المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 5860.8 نقطة.

وبحلول الساعة 5:12 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1095 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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