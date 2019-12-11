"كريدي سويس" يخطط لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار

مباشر: يعتزم بنك "كريدي سويس" تنفيذ عملية إعادة شراء للأسهم تصل قيمتها إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (1.52 مليار دولار) في العام المقبل.

وقال البنك السويسري في حدث يوم المستثمر، اليوم الأربعاء، إنه يستهدف تحقيق عوائد على حقوق المساهمين المادية بنحو 10 بالمائة في العام المقبل وهو أعلى من 8 بالمائة المتوقع تحقيقها هذا العام.

وأوضح البنك أنه إذا ساهمت الأسواق في دعم نمو الإيرادات، فإن معدل العائد على حقوق المساهمين المادية قد يبلغ حوالي 11 بالمائة فيما من المتوقع أن تتجاوز 12 بالمائة على المدى المتوسط.

وذكر البنك أنه سيقوم بتوزيع 50 بالمائة على الأقل من صافي الدخل عن عام 2020 على المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم.

وأضاف أنه تم الموافقة على تنفيذ عمليات شراء للأسهم تصل إلى ما قيمته 1.5 مليار فرنك سويسري لعام 2020 اعتماداً على ظروف السوق.

ومن المتوقع أن تشهد توزيعات الأرباح نمواً بنحو 5 بالمائة سنوياً على الأقل.