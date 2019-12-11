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محدث.. الدولار يستقر عالمياً مع بيانات التضخم وانتظار قرار الفيدرالي

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محدث.. الدولار يستقر عالمياً مع بيانات التضخم وانتظار قرار الفيدرالي محدث.. الدولار يستقر عالمياً مع بيانات التضخم وانتظار قرار الفيدرالي

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للاستقرار مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات التضخم، ومع انتظار إعلان قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عام، بينما تباطأ على أساس شهري.

ويعلن الفيدرالي قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم بعد انتهاء اجتماعه الذي بدأ بالأمس على أن يعقبه مؤتمراً صحفياً لرئيس المركزي الأمريكي جيروم باول.

ويتوقع أن يكون التركيز في قرار الفيدرالي اليوم على توقعات العام المقبل وليس على معدل الفائدة، حيث يتوقع على نطاق واسع اتخاذ قرار بعدم تغييرها.

وبالنسبة للبريكست، فلا تزال حالة عدم اليقين مسيطرة وسط تراجع أغلبية حزب المحافظين الحاكم في أحدث استطلاع للرأي قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات العامة غداً الخميس.

وبحلول الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو عند 1.1095 دولار.

لكن الورقة الخضراء انخفضت هامشياً أمام الين الياباني بنحو 0.06 بالمائة عند مستوى 108.65 ين، فيما تراجعت بنحو 0.2 بالمائة مقابل الجنيه الإسترليني ليسجل 1.3177 دولار.

فيما شهد الدولار ارتفاعاً أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1 بالمائة ليصعد إلى 0.9856 فرنك.

وخلال تلك الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.405، بعد أن سجل مستوى 97.59 في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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