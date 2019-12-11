طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة ترتفع 4%

مباشر: ارتفع إجمالي عدد طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنحو 4 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار التكاليف المنخفضة.

وكشفت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري والصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي عدد طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 3.8 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وارتفع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً لقرض بقيمة 484.35 ألف دولار أو أقل إلى 3.98 بالمائة في الأسبوع الماضي، مقابل 3.97 بالمائة في الأسبوع السابق له.

وأوضحت البيانات أن طلبات الرهن العقاري ارتفعت مع التكاليف المنخفضة حيث أنه رغم ارتفاع تكلفة الرهن العقاري خلال الأسبوع الماضي إلى أنه استمر أدنى مستوى 4 بالمائة للأسبوع الرابع على التوالي.

وأضافت البيانات أن تقرير الوظائف الأخير كشف عن زيادة في الأجور وتراجعاً في معدل البطالة مما يعني أن الظروف الاقتصادية مناسبة لشراء المنازل في الأشهر المقبلة.

وأظهرت البيانات ارتفاع حجم الطلبات لإعادة تمويل قرض لشراء المنازل بنسبة 9 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة الأسبوع السابق له.

في حين شهدت طلبات الحصول على قرض لشراء منزل تراجعاً بنحو 0.4 بالمائة خلال الأسبوع الماضي.

أما حصة إعادة التمويل من إجمالي أنشطة الرهن العقاري فارتفعت إلى 62.4 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 59 بالمائة في الأسبوع السابق له