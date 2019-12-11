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السعودية:نملك أقل معدل لكثافة انبعاثات الكربون خلال التنقيب عن النفط

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السعودية:نملك أقل معدل لكثافة انبعاثات الكربون خلال التنقيب عن النفط السعودية:نملك أقل معدل لكثافة انبعاثات الكربون خلال التنقيب عن النفط

 

الرياض - مباشر: أكد وزير الطاقة السعودي، أن المملكة بذلت جهوداً على مدى أربعة عقود في مجال تغير المناخ وخفض الانبعاثات، من خلال الاستثمار في الغاز الرئيسية، والحد من الحرق التقليدي للغاز المصاحب، وتعزيز كفاءة الطاقة.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن جهود المملكة جعلتها ذات أقل معدل لكثافة انبعاثات الكربون خلال مراحل التنقيب عن الخام وإنتاجه مقارنة بأي دولة كبرى منتجة للبترول، وفقاً للصفحة الرسمية لوزارة الطاقة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال وزير الطاقة: "بدأنا بتنفيذ خططنا لتحويل إنتاج الكهرباء من الوقود السائل إلى الغاز وإنتاج حصة أكبر من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وخلال الأعوام العشرة القادمة، سنصبح بإذن الله مركزًا عالميًا لاستغلال الطاقة المتجددة".

وأكد، أن المملكة تعمل على تعزيز استخدام الطاقة، مشيراً إلى أنه خلال الفترة 2012-2018 تم خفض استهلاك الطاقة بنسبة 8 في المئة، فضلاً عن تنفيذ برنامج إصلاح الطاقة، والذي ساهم في تحفيز المستهلكين على الترشيد.

جاءت تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال ترأسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر الأطراف للتغير المناخي الـ25 المُقام حالياً في العاصمة الإسبانية مدريد.

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