شركة أمريكية تفاجئ موظفيها بمكافأة 10 ملايين دولار

من: أحمد شوقي

مباشر: منحت شركة عقارات في ولاية "ماريلاند" الأمريكية جميع موظفيها مكافأة قدرها 10 ملايين دولار؛ تقديراً لنجاحهم في تحقيق أهداف المؤسسة.

وأعلنت شركة "سان جون بروبرتيز" يوم الاثنين، أنها قدمت مكافأة لجميع الموظفين البالغ عددهم 198 عاملاً على أساس سنوات الخدمة بمتوسط 50 ألف دولار للموظف.

وأضافت الشركة الأمريكية أن هذه المكافأة احتفالاً بالوصول إلى هدف تطوير 20 مليون قدم مربعة من المكاتب والتجزئة وغيرها من المساحات العقارية في ثماني ولايات.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المكافأة تأتي بالإضافة إلى مكافأة نهاية العام السنوية، بالإضافة إلى المزايا الأخرى منها مشاركة الأرباح، والإجازة المدفوعة.

ومن جانبه، قال "إدوارد سانت جون": "للاحتفال بتحقيق هدفنا، أردنا مكافأة موظفينا بطريقة كبيرة من شأنها أن يكون لها تأثير كبير على حياتهم، أنا ممتن لكل واحد من موظفينا، على عملهم الشاق وتفانيهم، لم أستطع التفكير في طريقة أفضل لإظهارها ".

ومنذ ما يقرب من 50 عاماً، قام إدوارد سانت جون ببناء الشركة من فريق من موظفين اثنين فقط، لتصبح واحدة من أكبر الشركات العقارية التجارية الخاصة في منطقة وسط المحيط الأطلسي.

وتمتلك الشركة التي تتخذ من "ماريلاند" مقراً لها ​​20 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية بقيمة 3.5 مليار دولار، تم تحديد هدف تطوير 20 مليون قدم مربعة في عام 2005 عندما كان لدى الشركة 10 ملايين قدم مربعة.

