شكاوى خدمات الاتصالات في السعودية تنخفض بنحو 5% خلال 3أشهر

الرياض - مباشر: أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، اليوم الأربعاء، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثالث من عام 2019.

ورصد مؤشر الهيئة، أن إجمالي شكاوى المشتركون المقدمة للهيئة -بعد عدم حلها من قبل مقدم الخدمة- خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 11504 شكوى، مقارنةً بـ 12076 شكوى في الربع الثاني من عام 2019، بانخفاض 4.7 في المئة، على أساس ربعي.

ونوه المؤشر، إلى أن نتائج الربع الثالث تأتي بعد أن اعتمدت الهيئة عددًا من الحلول الداعمة لاختصار الإجراءات وتيسيرها، ومن أهمها اختصار مدة معالجة الشكاوى من 15 يومًا إلى 5 أيام عمل، بالإضافة إلى الرفع إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات بما تم رصده من إخفاقات من قبل المشغلين في حل شكاوى العملاء لاتخاذ العقوبات المقررة وفق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

خدمات الموبايل

وأشار المؤشر، إلى أن شركة "زين" احتلت صدارة قائمة الشكاوى بـ14 شكوى لكل مائة ألف مشترك، فيما جاءت كانت اتحاد جوراء "ليبارا" أقل عدداً من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في فئة الاتصالات المتنقلة، بشكوتين لكل مئة ألف مشترك.

ونوه البيان، إلى تحسن شركتي اتحاد اتصالات "ﻣﻮﺑﺎﻳﻠـــﻲ"، واﻻﺗﺼـــﺎﻻت اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ "STC" في مجال شكاوى المستخدمين ﻓﻲ خدمات اﻻﺗﺼﺎﻻت المتنقلة خلال الربع الثالث من عام 2019.

خدمات الاتصالات الثابتة

وعلى مستوى عدد الشكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة، احتلت شركة الاتصالات المتكاملة قائمة الشكاوى بـ146 شكوى من كل مئة ألف اشتراك، فيما سجلت "موبايلي" الأقل عدداً في خدمات الاتصالات الثابتة بـ62 شكوى مقابل كل مئة ألف اشتراك.

ويهدف مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات، إلى تعزيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز جودتها ودفعهم نحو تطوير هذه الخدمات بما يتماشى مع تطلعات المستخدمين، وذلك عبر نشر نتائج المؤشرات والبيانات وفق آليات شفافة وواضحة.

ويعد مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة أحد أحدث الممارسات المطبقة عالميًا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها.

ويقوم المؤشر، بناء على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به، بتحليل البيانات مقابل كل مئة ألف مشترك لدى كل مقدم خدمة.

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