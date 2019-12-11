مخزونات النفط في الولايات المتحدة ترتفع بعكس التقديرات

مباشر: ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بما يخالف توقعات المحللين، كما زادت مخزونات الغاز الطبيعي.

وأوضحت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، زيادة مخزونات النفط بنحو 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر/كانون الأول، لتصل إلى 447.9 مليون برميل.

وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 2.9 مليون برميل خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت مخزونات البنزين الأمريكية بنحو 5.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة إلى 64.08 دولار برميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 0.2 بالمائة إلى 59.14 دولار للبرميل.