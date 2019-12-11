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رئيس وزراء فرنسا يعلن خطة لرفع سن التقاعد لـ64 عاماً

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مباشر: أعلن رئيس وزراء فرنسا خططاً حكومية لرفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، في مسعى لإصلاح نظام التقاعد في البلاد.

وبدأ العاملون في فرنسا الاحتجاجات منذ الخميس الماضي مع اعتزام ماكرون القيام بإصلاحات في نظام التقاعد

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي " إدوارد فيليب"  الخطة في مؤتمر صحفي في بارس، اليوم الأربعاء، أنه بموجب خطة الرئيس الفرنسي سيكون هناك نظام تقاعد عام جديد لكل من يدخل سوق العمل للمرة الأولى في 2022، بحسب وكالة رويترز.

وأشار "إدوارد" إلى أن السن القانوني للتقاعد سيظل عند 62 عاماً دون تغيير، لكن ستقوم بتقديم حوافز للمواطنين لدفعهم للتقاعد في سن 64.

ووعد "فيليب" بحد أدنى  1000 يورو (1100 دولار) للمتقاعد شهرياً، مشيراً إلى أن سن تلقي المعاش الكامل سيرتفع إلى 64 من 62 عاماً في عام 2027.

وقال رئيس الوزراء إن مشروع القانون الجديد لنظام التقاعد سيتم تحويله إلى المشرعين في فبراير/شباط بهدف إقراره بنهاية العام المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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