تحليل.. إدراج سهم أرامكو الحصان الرابح للسوق السعودي

من : بدور الراعي

الرياض - مباشر: في خطوة تاريخية وبعد ترقب دام لسنوات، استقبل سوق الأسهم السعودية "تداول" عملاق النفط السعودي- شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو، أكبر شركة نفط عالمية؛ وذلك بعد نجاح عملية "اكتتاب القرن"، بحسب خبراء.

وأجمع خبراء ومحللون بأسواق المال على أن هذا الطرح الجديد سيسهم في تقدم السوق السعودي يجعله في مصاف أكبر الأسواق العالمية، والأسواق الناشئة كما أنه سيجلب فئة جديدة من المستثمرين وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية للسوق.

وقال المستشار المالي محمد الشميمري، لـ" مباشر" إن دخول أرامكو بالسوق السعودي يعتبر مختلف تماما ًعن بقية إدراجات السوق السعودي السابقة، كما أنه يعتبر أكبر اكتتاب في التاريخ، لافتاً الى أن هذا الطرح سيكون أداة من أدوات لفت الأنظار للأسواق العالمية للاستثمار في السوق السعودي.

وأضاف الشميمري أن التأثير الفعلي لسهم أرامكو في السوق السعودي لم يحسم من اليوم، ولكن سيتم احتسابه بعد خمس جلسات.

انعاش قطاع الطاقة

وأكد الشميمري أن إدراج سهم أرامكو سينعش أداء قطاع الطاقة عالمياً، كما أنه سيعيد النظرة السابقة للقطاع بعدما استحوذ قطاع التكنولوجيا على النصيب الأكبر في الفترة الأخيرة، والتي جاء بتأثير من شركة آبل.

ومع بدء تداول شركة أرامكو اليوم أصبحت هي الأعلى في القيمة السوقية بالعالم لتكون بذلك أكبر شركة مدرجة عالمياً لتصل قيمتها السوقية إلى 1.88 تريليون دولار، لتتفوق على شركة آبل الأمريكية التي تصل قيمتها السوقية إلى 1.19 تريليون دولار.

وتابع: سيؤثر سهم أرامكو على المؤشر وسيكون هناك ارتباط مباشر بالنفط بعد ادراج أرامكو وسيستحوذ على نحو 10 بالمائة من حركة المؤشر، وذلك نتيجة لعدة أسباب منها هو انخفاض مكرر السوق الى 18 مرة بدخول أرامكو ،كما أن القيمة السوقية للسوق ارتفعت من 2.5 تريليون الى 8.5 تريليون.

وأوضح الشميمري أن الأنظار سوف تتجه في حركة النفط إلى سعر سهم أرامكو، وأنه عندما يتم الحديث عن سعر النفط سيتبعه سعر أرامكو وهذه تعتبر أحد المحفزات.

وتابع: ليس من العدل القول أن أرامكو لديها محفز واحد فقط وهو سعر النفط، بل هناك عدة محفزات عديدة داخلية وإقليمية وعالمية منها مشاريعها الكبيرة التي ستنتهي هذا العام أو في الربع الأول من عام 2020 مثل مصفاة جازان ومصفاة ماليزيا والتي ستزيد من دخل الشركة.

وتوقع المحلل بأسواق المال، جمال عبد الحميد لـ "مباشر" أن يتداول سهم أرامكو خلال الجلسات المقبلة فوق مستويات الـ 48 ريال، وذلك بعدما افتتح في أولى جلساته على النسبة العليا متخطياً سعر الطرح، مما يدل على رغبة قوية من المستثمرين بامتلاك هذا السهم، مشيرا إلى أنها تعتبر الشركة الأكثر ربحية في العالم بقيمة تراوحت بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار.

وقال المستشار المالي محمد الميموني لـ" مباشر" إن طلبات المؤسسات اليوم فاقت العرض في أسهم أرامكو، لافتاً إلى أنها اشترت اليوم وغدا بنحو كبير لتغطية الكميات التي تود الحصول عليها والتي لم تستطع الحصول عليها وقت الاكتتاب.

وتوقع الميموني أن تعلن شركات عن حصولها على تمويل لأجل الشراء، وأعلنت 4 شركات حتى الآن عن حصولها على تمويل للاستثمار في أرامكو.

وقال المحلل بأسواق المال مهند عريقات لـ" مباشر"، إن التداول التاريخي لسهم شركة أرامكو السعودية بدأ عند الحد الأعلى المسموح به لجلسة اليوم الأربعاء وهو 10 بالمائة مستقراً عند المستويات 35.20 ريال سعودي، وبذلك تصبح الشركة هي الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية البالغة 1.88 تريليون دولار متفوقة على القيمة السوقية لشركة أبل الأمريكية 1.3 تريليون دولار.

وأضاف عريقات لـ "مباشر"، أن هذا الطرح يعتبر دعم وإضافة مميزة للسوق السعودي، كما أنه سيسهم في لفت الأنظار للاستثمار الأجنبي.

وبين عريقات أنه من الصعب التكهن بتوجهات السهم الفترة القادمة نظراً لعدم وجود بيانات تاريخية سابقة ولكن قياساً لقوة حجم الطلبات بجلسة اليوم يمكن أن يجعلنا نتوقع المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة.

من جانبه توقع المحلل بالأسواق المالية قاسم العلي أن يصل السهم إلى مستوى 41.25 ريال كحد أقصى وبعدها يظل يتذبذب.

وأشار العلي إلى أنه يجب النظر لعنصرين مهمين وهما إضافة السهم إلى مؤشرات تداول وكذلك إدراجها بمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة يوم 17 ديسيمبر وبدورها سوف يؤدي إلى دخول سيولة للسوق.

من جهته قال المحلل المالي علي العنزي، إن تداولات أرامكو جاءت مفاجئة اليوم سواء بكميات التداول وحجم الطلب والحدود العليا للسهم.

وأوضح أن عملية التداول بالسهم كانت أعلى من توقعات أغلب المحللين والمتفائلين، مما سيرفع من القيمة السوقية ويصبح أكبر شركة مدرجة بالعالم وكذلك تقدم السوق السعودي عالميا في القيمة السوقية.

أموال دولارية

وتوقع المحلل بأسواق المال، أحمد الشهري، أن يكون لنجاح إدراج أرامكو اليوم انعكاسات كبيرة على جميع الأنشطة الاقتصادية ولاسيما إذا كانت تلك الأموال القادمة إستثمارية.

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