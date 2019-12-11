تراجع "داو جونز" في مستهل التعاملات قيبل قرار الفيدرالي

مباشر: تراجع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم الأربعاء، مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي.

ويراقب المستثمرون عن كثب قرار الاحتياطي الفيدرالي ونظرته المستقبلية في وقت لاحق من اليوم مع توقعات واسعة بتثبيت معدل الفائدة.

ومن المقرر أن يتبع بيان السياسة النقدية مؤتمراً صحفياً لرئيس المركزي الأمريكي جيروم باول.

كما ينتظر المستثمرون مستجدات التجارة مع تقارير تشير إلى إمكانية تأجيل التعريفات الأمريكية المقررة على سلع صينية بداية من الأحد المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عام خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 27847.6 نقطة.

في حين ارتفع "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً هامشياً بنحو 0.07 بالمائة إلى 3134.6 نقطة، وزاد "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 0.1 بالمائة إلى 8626.9 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.433.