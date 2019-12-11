أوبك تثبت تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط

من: سالي إسماعيل

مباشر: أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام خلال العامين الحالي والمقبل كما هي دون تغيير.

وأظهر تقرير أوبك الشهري الصادر اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يسجل الطلب العالمي على الخام نمواً 0.98 مليون برميل يومياً في عام 2019، وهي نفس تقديرات شهر أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

كما أبقت المنظمة على توقعات نمو الطلب العالمي على الخام في العام المقبل عند مستوى 1.08 مليون برميل يومياً دون تغيير عن مستويات الشهر الماضي.

ومن المقرر بذلك أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل 99.80 و 100.88 مليون برميل يومياً على الترتيب مقارنة مع الطلب المسجل في العام الماضي والبالغ 98.82 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد الطلب على نفط أوبك، فيقف عند 30.7 مليون برميل يومياً دون تعديل في التقديرات، لكنه أقل من مستويات عام 2018 بنحو 0.9 مليون برميل يومياً.

كما ظلت التوقعات ثابتة للطلب على النفط من أوبك في عام 2020 عند 29.6 مليون برميل يومياً، وهو ما يعتبر أقل بنحو 1.1 مليون برميل يومياً عن مستويات 2019.

وبالنسبة للمعروض النفطي من خارج أوبك، فمن المتوقع أن ينمو بنحو 1.82 مليون برميل يومياً في العام الجاري، دون تغيير عن توقعات الشهر السابق، ليكون إجمالي الإمدادات في المتوسط 64.30 مليون برميل يومياً.

أما فيما يتعلق بعام 2020، فقررت أوبك تثبيت تقديرات نمو المعروض النفطي من خارجها عند 2.17 مليون برميل يومياً ليكون في المتوسط 66.46 مليون برميل يومياً.

وبحسب تقرير أوبك الشهري، فإن إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في المنظمة انخفض بمقدار 193 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي بقيادة 8 دول على رأسهم السعودية.

وبحلول الساعة 1:27 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.6 بالمائة إلى 63.97 دولار للبرميل.