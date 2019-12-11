القيمة السوقية للسوق السعودي تتضاعف 5 مرات بعد إدراج "أرامكو"

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: اقتنصت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" نحو 78.7 بالمائة من القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول"، في أولى جلساته.

وبلغت القيمة السوقية لأرامكو السعودية، بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، نحو 7.04 تريليون ريال، لتقفز برأس المال السوقي لـ"تداول" إلى نحو 8.95 تريليون ريا، مقابل نحو 1.89 تريليون ريال، بالجلسة السابقة، لتتضاعف القيمة السوقية للسوق نحو 5 مرات.

وأنهى سهم "أرامكو" أولى جلساته بالسوق السعودي مرتفعا بالنسبة القصوى، المقدرة بـ10 بالمائة، ليقفز السهم إلى 35.20 ريال.

وتم تقدير السعر النهائي لسهم أرامكو السعودية عند 32 ريالا، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري للاكتتاب.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع نسبته 0.83 بالمائة، عند مستوى 8,133.72 نقطة، وسط ارتفاع ملحوظ للسيولة بدعم من "أرامكو".

وبلغت قيم تداول السوق نحو 4.032 مليار ريال، من خلال 179.046 مليون سهم، مقابل 2.6 مليار ريال من خلال 107.8 مليون سهم بالجلسة السابقة.

واستقبل السوق السعودي اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 بالمائة.

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