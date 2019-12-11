DMS ممثلاً إعلانياً حصرياً لموقع "معلومات مباشر"

الرياض - مباشر: حصلت شركة "Digital Media Services"، الذراع الرقمية لمجموعة "شويري"، على الحق الحصري لتمثيل "معلومات مباشر" إعلانياً، المنصة الأكثر تفضيلاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأخبار سوق الأسهم وبيانات وتحليلات وأدوات المستثمرين.

يزور موقع "معلومات مباشر" أكثر من 2.5 مليون مستخدم شهرياً؛ للحصول على معلومات تهم عملية صنع القرار، بمحتوى يغطي 12 سوق أسهم إقليمية.

ويقدم "معلومات مباشر"، المتوفر أيضاً باللغة الإنجليزية، تغطية إعلامية متميزة لآخر الأخبار والبيانات المالية، والتقارير الاقتصادية، وبيانات السوق، بالإضافة إلى أدوات تحليلية تُعد بمثابة مصدر موثوق لكل مستثمر ومتداول.

وتبقي "معلومات مباشر" مستخدميها على اطلاع دائم بآخر التطورات التي تطرأ على أسواق المال الإقليمية، بالإضافة إلى تقارير دولية مهمة.

وأضاف البيان الصحفي أن المنصة توفر معلومات بالغة التخصص تبقي المستخدمين على اطلاع مستمر بتحركات أهم الأسهم، كما أنها منصة متكاملة تحوي تحليلات فنية متكاملة ورصد زمني لتطورات الأسواق.

فضلاً عن ذلك، تزود "معلومات مباشر" مستخدميها بصفحة قوية لمتابعة لحظية لآخر المستجدات، تظهر كل تغير دقيق يطرأ على أسواق المال التي يتابعونها. أما البوابة الإخبارية، فتتابع آخر تطورات القطاع المالي من حيث الأحداث والمسؤولين، وتضم مقابلات مع أبرز الشخصيات والفاعلين ومحركي أسواق المنطقة.

يتخذ "معلومات مباشر" من العاصمة المصرية، القاهرة، مركزاً لإدارة العمليات، ولديه مكاتب في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولديه شبكة من الصحفيين المحترفين في أكثر من عشرة بلدان.

وصرح عاصم البصال، الرئيس التنفيذي لشركة "مباشر ميديا" في تعليقه على الشراكة: "تزامناً مع تطور (معلومات مباشر) ورغبةً في أن نكون شركة إعلامية عالمية، نحن حريصون على العمل مع شركاء يشاطرونا الحماس".

وأضاف: "كان قرار الشراكة مع DMS قراراً سهلاً؛ نظراً لسجلها الحافل باعتبارها رائدة بالسوق في مجال الإعلان والتحول الرقميين بصفة عامة. نثق بأن هذه الشراكة ستساعدنا على تحقيق أعلى مستويات النمو والتطوير المرجوة".

من جانبه، قال ميشال مالكون، الرئيس التنفيذي لعمليات "دي إم إس": "كنا نتابع رحلة النجاح التي تحققها (معلومات مباشر) لبعض الوقت، ونشعر بالحماس بانضمام هذه المؤسسة المالية الرائدة (البوابة الرقمية المالية الأولى إقليمياً) لنطاق أعمالنا. نثق بأن معلومات مباشر ستواصل النمو وتحقيق فرص إعلانية ممتازة للعلامات التجارية الإقليمية".

يشار إلى أن "معلومات مباشر" يمكن الوصول لها عن طريق الإنترنت، بالإضافة إلى تطبيقات على نظامي تشغيل، أندرويد وIOS.

ويمكّن هذا التواجد الفوري المستثمرين في أرجاء المنطقة من الحصول على معلومات قيّمة حول أسواق الأسهم والدخل الثابت وقتما يشاؤون وفي أي مكان وبأي طريقة وعلى أي منصة.