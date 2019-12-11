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تسارع التضخم السنوي بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في عام

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تسارع التضخم السنوي بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في عام تسارع التضخم السنوي بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في عام

مباشر: ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي لأعلى مستوى في عام، مع زيادة تكاليف الغذاء.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن مؤشر المستهلكين ارتفع بنسبة 2.1 بالمائة خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل زيادة 1.8 بالمائة المسجلة في الإثنى عشرة شهراً المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول.

وتعتبر هذه القراءة الأعلى منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2018.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم عند 0.3 بالمائة خلال الشهر الماضي مقابل 0.4 بالمائة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة سوف يتباطأ إلى 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر تكاليف الطاقة زاد بنسبة 0.8 بالمائة خلال الشهر الماضي، كما ارتفع مؤشر الغذاء بنحو 0.1 بالمائة خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، فسجل زيادة بنحو 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي، هى نفس وتيرة الزيادة في الشهر السابق له.

أما على أساس سنوي، فسجل معدل التضخم الأساسي 2.3 بالمائة خلال العام المنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو نفس المستوى المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار هامشياً أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة إلى 97.478.

مباشر (اقتصاد)

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