"تداول" تُعلن عن الأسهم الحرة لشركة أرامكو السعودية

الرياض – مباشر: أظهرت بيانات شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية على موقع السوق المالية السعودية- تداول أن إجمالي الأسهم الحرة للشركة تجاوزت 1.66 بالمائة من إجمالي أسهمها المصدرة.

وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي الأسهم الحرة لأرامكو 3.334 مليار سهم، من إجمالي أسهم الشركة البالغ 200 مليار سهم.

وقامت الشركة بطرح نسبة 1.5 بالمائة من إجمالي أسهمها للاكتتاب العام؛ بواقع مليار سهم تمثل 0.5 بالمائة من أسهمها للأفراد، وملياري سهم للمؤسسات تشكل 1 بالمائة من أسهم.

وجمعت أرامكو نحو 25.4 مليار دولار (96 مليار ريال) من طرح نسبة الـ 1.5 بالمائة من أسهمها، إلا أن حصيلة الاكتتاب قفزت إلى 29.4 مليار دولار (110.4مليار ريال) بعد تنفيذ خيار التخصيص الإضافي للمؤسسات.

وبعد تفعيل خيار التخصيص الإضافي أو ما يسمى بالـ Greenshoe Option للأسهم، ارتفعت النسبة التي تم بيعها إلى 1.725 بالمائة من أسهم الشركة، ليكون الطرح الأضخم في تاريخ بورصات العالم.

يذكر أن عملية الاستقرار السعري هي ليست عملية لرفع سعر السهم، ولكنها تأتي لإعطاء الاستقرار لسعر السهم في حال وجود أي نوع من التذبذب.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، مؤخرا، عن تحديث منهجية المؤشرات بما يشمل ضم أسهم الطروحات الكبيرة إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس من التداول.

ووفقا للآلية المحدثة تعتبر الاكتتابات الأولية ذات القيمة السوقية للأسهم الحرة التي لا تقل عن 10 مليارات ريال مؤهلة للانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسي.

وبدأ إدراج شركة أرامكو السعودية في سوق "تداول" اليوم الأربعاء، لتنضم لمؤشر "تداول" بعد 5 أيام عمل ليكون يوم الأربعاء القادم الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتؤثر نسبة الأسهم الحرة المطروحة من إجمالي أسهم الشركة في الوزن النسبي للسهم في المؤشر.

وقال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، خالد الحصان، إنه من المتوقع أن يتراوح وزن سهم أرامكو السعودية، بالمؤشر العام للسوق السعودي بين 8 و9 بالمائة.

وسيتم تحديد الوزن الفعلي للسهم بعد الإعلان عن الأسهم الحرة من قبل إدارة السوق المالية السعودية، وفقا للرئيس التنفيذي.

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