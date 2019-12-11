وزير لبناني: العجز المالي فاق التوقعات..وموازنة 2020 ستتغير

مباشر: أكد وزير مالية لبنان في حكومة تصريف الأعمال، أن العجز المالي لبلاده خلال العام الجاري سيتجاوز التوقعات.

وقال على حسن خليل في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء: "سيكون لدينا عجز أكبر بكثير مما كان متوقعاً بسبب تراجع الإيرادات وتقلص الناتج القومي".

وأوضح خليل، أنه سيكون هناك إعادة نظر بتقييم الواردات في موازنة 2020، ما يترتب عليه تغيير كل أرقام موازنة العام القادم.

وأضاف الوزير اللبناني: "لدينا أرقام مقلقة جداً عن تراجع الإيرادات في الأشهر الثلاثة الأخيرة عن التوقعات السابقة التي كانت حوالي 5 آلاف مليار ليرة لهذه الأشهر، وبالواقع تراجعت الإيرادات قرابة 40 في المئة".

فيما أكد خليل، أن رواتب القطاع العام سوف يتم صرفها قبل يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وصرح، بأن "الرواتب بشكل عام أولوية وأعتقد أنها ستبقى مؤمّنة، على الرغم من وجود صعوبات حقيقية في تمويل الدولة".

ويشار، إلى أن تصريحات وزير لبنان تأتي في ظل وضع اقتصادي صعب للدولة العربية التي شهدت في الفترة الأخيرة تظاهرات ضد الفساد والبطالة والأوضاع المعيشية والاقتصادية، مما ترتب عليه تقديم حكومة سعد الحريري لاستقالته.

وقال رئيس جمعية المصارف اللبنانية، سليم صفير، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الرئيس ميشال عون، كلف حاكم المصرف المركزي باتخاذ تدابير مؤقتة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر لها الدولة.

وجه رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان، سعد الحريري، في 6 ديسمبر / كانون الأول الجاري، رسائل إلى رؤساء ورؤساء وزراء 8 دول، طالباً مساعدة بلاده في تأمين اعتمادات للاستيراد منها، بما يترتب عليه استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات.

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