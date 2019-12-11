أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"تداول": إدانة مخالف لنظام السوق ولوائحه التنفيذية

Google+ Print
"تداول": إدانة مخالف لنظام السوق ولوائحه التنفيذية "تداول": إدانة مخالف لنظام السوق ولوائحه التنفيذية

الرياض ـ مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بسوق الأسهم "تداول"، عن صدور قرار لجنة الاستئناف، بإدانة مخالف لنظام السوق ولوائحه التنفيذية.

وأوضحت "تداول"، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم الفصل في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، بإدانة جلال بن صالح بن منصور الخميري.

وأشارت، إلى أن منطوق القرار انتهى بإدانة الخميري، لمخالفة نظام السوق المالية، من خلال ممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية  والمتمثل في نشاط (التعامل) بصفة وكيل، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

كما نوهت إلى أن قرار لجنة الاستئناف تضمّن فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال عن هذه المخالفات.

وبينت أن المخالفة تضمنت جمع مبالغ مالية من عدة أشخاص، واستثمارها في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، دون الحصول على ترخيص.

وأوضحت "تداول" أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد.

ترشيحات:

السوق السعودي يعاود مكاسبه.. وسهم "أرامكو" يقفز بالسيولة

السوق السعودية تعلن عن موعد انضمام سهم أرامكو لمؤشرات "تداول"

مدير "تداول" يتوقع وزن "أرامكو" بمؤشر السوق السعودي

قرار من الشورى السعودي بشأن السماح للموظفين بالعمل بالتجارة

وزير المالية السعودية: حساب المواطن مستمر..ولا نية لتعديل رسوم الوافدين

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر