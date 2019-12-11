إنتاج أوبك من النفط يتراجع خلال نوفمبر بقيادة السعودية

من: سالي إسماعيل

مباشر: تراجع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال الشهر الماضي، بقيادة السعودية و7 دول أخرى خفضت إمداداتها من الخام.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن منظمة أوبك، اليوم الأربعاء، فإن متوسط إنتاج الدول الأعضاء البالغ عددهم 14 دولة بلغ 29.551 مليون برميل يومياً في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أقل بنحو 193 ألف برميل يومياً عن مستويات الشهر السابق له.

ويأتي الهبوط في إنتاج أوبك النفطي بفعل تراجع 151 ألف برميل يومياً في إنتاج السعودية النفطي خلال الشهر الماضي ليقف إنتاجها عند مستوى 9.850 مليون برميل يومياً.

ووفقاً لتقرير أوبك، فإن 7 دول أخرى قامت بخفض إنتاج النفط في نوفمبر/تشرين الثاني، على رأسهم أنجولا والعراق وإيران بتراجع قدره 75 و59 و45 ألف برميل يومياً على الترتيب.

كما قلصت دول الكونجو والجابون ونيجيريا والإمارات إنتاجهم من النفط في الشهر الماضي.

في حين قامت الإكوادور بزيادة إنتاجها النفطي بنحو 73 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي يليها الكويت بضخ 58 ألف برميل يومياً أكثر مقارنة مع الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 12:57 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.5 بالمائة مسجلاً 64 دولاراً للبرميل.

وخلال نفس الفترة، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 59.03 دولار للبرميل.