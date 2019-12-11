البنك الدولي: حرائق الغابات بإندونيسيا تكلف الاقتصاد 5.2 مليار دولار

من: سالي إسماعيل

مباشر: قدر البنك الدولي قيمة إجمالي الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات في إندونيسيا خلال العام الحالي بنحو 5.2 مليار دولار على الأقل.

ويرى البنك الدولي في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أن هذه التكلفة تعادل 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعتمد التقرير في تقييمه على 8 مقاطعات تضررت من حرائق الغابات في الفترة من يونيو/حزيران وحتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.

وقال البنك الدولي أن حرائق الغابات والأراضي بالإضافة إلى الضباب الناجم عن تلك الحرائق أدى إلى آثار اقتصادية سلبية كبيرة تقدر بنحو 157 مليون دولار كخسائر مباشرة للأضرار.

وأضاف أن هناك 5 مليارات دولار أخرى قدرها تتعلق بالأنشطة الاقتصادية المتضررة.

وبحسب الأرقام الرسمية المعلنة في إندونيسيا، فإن أكثر من 942 ألف هكتار (2.3 مليون فدان) من الغابات والأراضي تعرضت لحرائق هذا العام، وهي الأكبر منذ حرائق الغابات المدمرة في عام 2015 عندما شهدت البلاد حرق 2.6 مليون هكتار.

حجم الأراضي والغابات المتضررة من الحرائق في إندونيسيا (المصدر - البنك الدولي)

ويتوقع البنك الدولي هبوطاً بنحو 0.09 بالمائة و0.05 بالمائة على الترتيب في تقديرات نمو اقتصاد إندونيسيا خلال العامين الحالي والمقبل على التوالي، بسبب الحرائق.

وتشير توقعات البنك للنمو الاقتصادي في إندونيسيا إلى تسجيل 5 بالمائة عن عام 2019 و5.1 بالمائة عن العام المقبل.

وأوضح التقرير أن الآثار طويلة الأجل للحرائق المتكررة لم تؤخذ في الاعتبارات، مع الإشارة إلى أنه من شأن التعرض المتكرر للضباب أن يقلل من جودة الصحة والتعليم إضافة إلى إلحاق الضرر بزيت النخيل، والذي يُعد بمثابة سلعة هامة لإندونيسيا.