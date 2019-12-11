السوق السعودي يعاود مكاسبه.. وسهم "أرامكو" يقفز بالسيولة

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع، ليعاود مكاسبه، في ظل صعود جماعي لقطاعاته الكبرى، وسط ارتفاع ملحوظ للسيولة بدعم مباشر من سهم "أرامكو".

وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم "تاسي" بنحو 0.83 بالمائة الى مستوى 8133.72 نقطة ليربح نحو 67.30 نقطة.

سجل سهم أرامكو اليوم ارتفاعاً بالحد الأقصى بنسبة 10 بالمائة ليغلق عند مستوى 35.20 ريال، وهو أعلى من السعر النهائي للطرح.

وبلغت قيم تداول السوق نحو 4.032 مليار ريال، من خلال 179.046 مليون سهم، مقابل 2.6 مليار ريال من خلال 107.8 مليون سهم بالجلسة السابقة.

واستقبل السوق السعودي اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 بالمائة.

وتصدر الارتفاعات قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.14 بالمائة ، كما سجل قطاع المواد الأساسية مكاسب بلغت 1.37 بالمائة، وحقق قطاع الطاقة ارتفاعاً بنسبة 0.96 بالمائة، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.95 بالمائة.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً كان سهم أرامكو بنسبة 10بالمائة، وتلاه سهم المملكة بنسبة 9.88 بالمائة، كما سجل سهم اللجين ارتفاعاً بنسبة 7.69 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم دار الأركان بنحو 2.32 بالمائة، وتلاه سهم مجموعة صافولا بتراجع نسبته 1.88 بالمائة، اضافة الى تراجع سهم المراكز بنسبة 1.49 بالمائة.

وتصدر سهم أرامكو التداولات على كافة المستويات بنحو 31.64 مليون سهم وبقيمة 1.11 مليار ريال، تمثل نحو 27.5 بالمائة من اجمالي سيولة السوق.

وقال المحلل بأسواق المال أنس الراجحي لـ"مباشر" إن سيولة سهم أرامكو في أول يوم إدراج تعتبر متواضعة مقارنة بحجم كمية الطرح وعزى ذلك إلى الطلبات الكبيرة التي كانت على النسبة القصوى.

وأضاف أنه كان من الملاحظ اليوم ان شركات الأسمنت والبناء والتشييد حققت تحركات إيجابية ، في حين حقق سهم أرامكو ارتفاعاً بالنسبة القصوى 35.2 ريال في أول يوم إدراج للسهم وبكميات منفذة تجاوزت 31 مليون سهم وبسيولة تجاوزت المليار ريال.

وتوقع الراجحي لـ "مباشر" أن تتضاعف هذه السيولة أكثر من مرة على السهم عند تحرره من النسبة القصوى ويبدأ بالتذبذب وستنعكس بنشاط سيولة كبير على أسهم شركات السوق.

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