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الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

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الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

جى بي سي نيوز :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها قيام أحد أعضاء الكنيست السابقين يرافقه مجموعة من المتطرفين بأداء الطقوس الدينية على مدخل باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، ثم اقتحام الحرم الشريف بحماية الشرطة الإسرائيلية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، رفض هذه الانتهاكات التي تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي.
وحذر الفايز من مغبة استمرار هذه الانتهاكات، وطالب بوقفها وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشدداً على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة للمسلمين فقط.

جي بي سي نيوز

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