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الإسترليني يتراجع من أعلى مستوى بـ8 أشهر قبيل الانتخابات المرتقبة

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الإسترليني يتراجع من أعلى مستوى بـ8 أشهر قبيل الانتخابات المرتقبة الإسترليني يتراجع من أعلى مستوى بـ8 أشهر قبيل الانتخابات المرتقبة

مباشر: تراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى في 8 أشهر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد نتائج مسح حديث تقلل الأغلبية المحتملة للحزب الحاكم قبيل عقد الانتخابات العامة.

ومن المقرر عقد الانتخابات العامة في الممكلة المتحدة غداً الخميس، ورغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم حزب المحافظين الحاكم لكن مسح حديث أظهر أن أغلبيته تراجعت.

ومن جهة أخرى ، حذر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون من خطر نتائج الانتخابات العامة كونها تحدد مصير صفقة البريكست.

وبحلول الساعة 12:18 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.05 بالمائة، ليسجل 1.3150 دولار.

وكان الإسترليني سجل أعلى مستوى في 8 أشهر ونصف تقريباً في تعاملات الثلاثاء عند 1.3215 دولار.

فيما ارتفعت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليهبط اليورو إلى 0.8424 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

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