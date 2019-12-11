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السوق السعودية تعلن عن موعد انضمام سهم أرامكو لمؤشرات "تداول"

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الرياض – مباشر: أعلنت شركة السوق المالية (تداول) عن الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع الطاقة حسب منهجية مؤشرات تداول.

وقالت "تداول"، إن سهم أرامكو ينضم للسوق من بداية التداول في يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

توقع المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" خالد الحصان، في تصريحات لقناة "العربية"، اليوم الأربعاء، أن يتراوح وزن سهم أرامكو السعودية، بالمؤشر العام للسوق السعودي بين 8 و9 بالمائة.

واستقبل سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بنسبة تذبذب يومي 10 بالمائة.

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