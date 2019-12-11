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إعلان شركة أسمنت تبوك عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث )

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إعلان شركة أسمنت تبوك عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث ) إعلان شركة أسمنت تبوك عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث )
يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على إلا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة وأن يكون مصادقاً عليه من إحدى الجهات التالية :-

1)الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية .

2) احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .

3) كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله على العنوان التالي:- ص.ب 122 الرمز البريدي 71911 فاكس رقم (0144324342) بريد إلكتروني tcc@tcc-sa.com وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الوطنية .

مباشر (اقتصاد)

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