إعلان شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة.

أولاً: معايير وشروط عضوية مجلس الادارة:

يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويجب أن تتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:

1- القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

2- الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشحصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

3- القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

4- المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية.

5- اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

6- أن لا يكون الشخص المتقدم لعضوية مجلس الإدارة قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تمت إدانته لقيامه بسلوك مخالف في الأسواق المالية أو الأعمال التجارية أو حكم بإفلاسه أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية بالمملكة.

7- ألا يكون من كبار التنفيذيين أو أعضاء مجلس الإدارة في شركة أشهر افلاسها أو صفيت بناء على أمر قضائي.

8- ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من أربع شركات مساهمة وقت بداية دورة المجلس المرشح لعضويتها أو وقت التعيين أيهما اقرب.

9- يراعى عند الترشح لعضوية مجلس الإدارة عدم وجود تضارب المصالح، وألا يكون المرشح موظفاً بالحكومة ما لم يكن ممثلاً للجهة التي رشحته.

10- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أي من الشركات المساهمة المنافسة للشركة.

11- أن توجد لديه الإمكانية لتخصيص الوقت الكافي للإضطلاع بمسئوليات عضو مجلس الإدارة.

12- في حالة الترشح كعضو مستقل، يجب ألا تتوافر في المرشح أي من عوارض الاستقلال.

ثانياً: المستندات المطلوبة للترشح:

يجب على كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يتقدم بطلب ترشيحه للشركة خلال فترة الترشح المعلنه مرفقاً به ما يلي

1- طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة موجها إلى أمين سر لجنة الترشيحات.

2- يلتزم المتقدم بتعبئة نماذج السيرة الذاتية رقمي 1 و 3 الصادرين عن هيئة السوق المالية (مرفقين)، ويمكن تحميل نموذج 3 من خلال الرابط التالى : https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

3- بيان عدد وتواريخ مجالس إدارات شركات المساهمة واللجان التي تولى عضويتها والتي لايزال يتولى عضويتها على أن يوضح في البيان ما يلي:

أ‌- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات.

ب‌- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات.

ت‌- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

4- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات الآتية:

أ‌- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات.

ب‌- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات.

ت‌- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

5- يجب توضيح صفة العضوية، أي إذا ما كان مرشحاً كعضو مستقل أو عضو غير تنفيذي أو عضو تنفيذي.

6- يجب توضيح طبيعة العضوية، أي إذا ما كان مرشحاً بصفته الشخصية أم ممثلاً عن شخص إعتباري.

7- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية وسجل الأسرة للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات مع طلب الترشيح وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.