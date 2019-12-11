مدير "تداول" يتوقع وزن "أرامكو" بمؤشر السوق السعودي

الرياض ـ مباشر: قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، إنه من المتوقع أن يتراوح وزن سهم أرامكو السعودية، بالمؤشر العام للسوق السعودي بين 8 و9 بالمائة.

وأضاف، خالد الحصان، في لقاء مع "العربية" اليوم الأربعاء، إنه سيتم تحديد الوزن الفعلي للسهم، بعد الإعلان عن الأسهم الحرة، من قبل إدارة السوق المالية السعودية.

وأشار الحصان إلى أنه سيتم استبعاد الأسهم المملوكة للهيئات الحكومية عند حساب الأسهم الحرة، وهو ما يجعل وزن أرامكو بالمؤشر، أقل من نسبته الحالية.

وأوضح المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، أن وزن سهم أرامكو تصل إلى نحو 9.5 بالمائة بحسب 32 ريالا، وارتفعت النسبة حاليا، بعد ارتفاع السهم.

وبين خالد الحصان أن وزن السهم بالمؤشر، يعتمد بشكل أساسي على حجم الأسهم الحرة وسعر السهم في السوق.

ونوه الحصان، إلى أنه بعد إدراج أرامكو، سيكون سوق الأسهم السعودية ضمن قائمة أكبر 10 أسواق عالمية، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على إدارة السوق، وتحديا أكبر خلال الفترة القامة.

وعن أهم الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها بالفترة المقبلة، ضمن خطة تطوير السوق، أوضح خالد الحصان، أنه سيتم إطلاق عقود الخيارات بالربع الأول من 2020.

وأشار المدير التنفيذي لـ"تداول"، أن الخطوة التالية، ضمن إجراءت تطوير السوق، هي إطلاق أول شركة مقاصة بالمنطقة وهي شركة مركز مقاصة عقود السوق السعودية.

واستقبل سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بنسبة تذبذب يومي 10 بالمائة.

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