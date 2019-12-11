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مسؤول: رؤية 2030 تضمنت مبادرات تجعل السعودية مركزاً إقليمياً للطاقة

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مسؤول: رؤية 2030 تضمنت مبادرات تجعل السعودية مركزاً إقليمياً للطاقة مسؤول: رؤية 2030 تضمنت مبادرات تجعل السعودية مركزاً إقليمياً للطاقة

الرياض – مباشر: افتتح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، خالد بن صالح السلطان، اليوم الأربعاء، المؤتمر السعودي التاسع للشبكات الذكية 2019.

وقال السلطان، خلال كلمته نشرها الحساب الرسمي للمؤتمر السعودي للشبكات الذكية، إن رؤية 2030 تضمنت العديد من الرؤى والمبادرات التي تعمل على جعل المملكة مركزاً إقليمياً للطاقة؛ نظراً لما تتمتع به من بنى تحتية مميزة وحديثة تؤهلها لتبوء هذه المكانة الكبيرة.

وأكد السلطان، على أهمية تبادل الأفكار والأبحاث العلمية حول العلاقة ما بين الشبكات الذكية والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال الاستخدام الأمثل لشبكة النقل الذكية.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر التاسع للشبكات الذكية والمعرض المصاحب له، بمشاركة نخبة من المتحدثين وجهات محلية وعالمية في قطاع الطاقة.

وافتتح "السلطان"، اليوم، المعرض المصاحب للمؤتمر السعودي التاسع للشبكات الذكية 2019، والذي تشارك فيه العديد من الشركات والجهات الحكومية، ويطلع على خدمات ومنتجات الجهات المشاركة في مجال تقنيات الشبكات الذكية.

وشهد المؤتمر السعودي التاسع للشبكات الذكية 2019 توقيع اتفاقية إطلاق المشروع المشترك بين شركة CESI والمختبر الخليجي؛ لفحص المعدات الكهربائية، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءات الطاقة في المملكة العربية .

وتم توقيع اتفاقية كذلك بين شركة عناية الطاقة وشركة Linyang الصينية؛ لتأسيس شركة مشتركة في قطاع الطاقة.

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