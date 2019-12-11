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الدفاع المدني السعودي: الحوثيون يسقطون مقذوفين بجازان دون إصابات

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الدفاع المدني السعودي: الحوثيون يسقطون مقذوفين بجازان دون إصابات الدفاع المدني السعودي: الحوثيون يسقطون مقذوفين بجازان دون إصابات

الرياض – مباشر: أعلن الدفاع المدني بالمملكة العربية ، اليوم الأربعاء، عن قيام قوات الدفاع المدني في جازان بمباشرة بلاغ عن سقوط مقذوفين عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة الحرث.

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن المقذوف الأول سقط في أرض فضاء، والثاني سقط بجوار مستشفى الحرث العام.

وأكد الدفاع المدني بالمملكة، أنه نتج عن سقوط المقذوف تضرر سور المستشفى الخارجي ولا توجد إصابات.

وشدد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال القمة الخليجية الـ 40 بالرياض، على ضرورة قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية، لافتاً إلى استمرار النظام الإيراني في سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة

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