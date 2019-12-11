فيسبوك تخرج من قائمة أفضل 10 أماكن للعمل

من: سالي إسماعيل

مباشر: تراجع ترتيب شركة فيسبوك إلى المرتبة 23 في قائمة "أفضل أماكن للعمل" في عام 2020، لتفقد مكانتها بين العشرة الكبار.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "جلاس دور" الأمريكية، أمس الثلاثاء، فإن شركة فيسبوك كانت تشغل المرتبة السابعة في القائمة الصادرة بالعام الماضي.

ويأتي خروج شركة التواصل الاجتماعي الأكبر عالمياً من قائمة العشرة الكبار وسط عمليات تدقيق تنظيمية واضحة على فيسبوك على خلفية سرقة بيانات المستخدمين وأمور أخرى تتعلق بالخصوصية.

وتراجع التقييم العام لشركة فيسبوك إلى 4.4 من 5 بعد أن كان يبلغ 4.5 في العام الماضي.

وأغلق سهم "فيسبوك" جلسة أمس عند مستوى 200.87 دولار بانخفاض يتجاوز 0.2 بالمائة.

ويشمل التقرير شركات من الولايات المتحدة كبيرة الحجم والتي لديها أكثر من 1000 موظف أو متوسطة وصغيرة الحجم والتي تضم أقل من 1000 موظف.

وتصدرت شركة البرمجيات "هوب سبوت" قائمة جلاس دولار لأفضل 100 شركة حول العالم للعمل، وفقاً للنسخة رقم 12 من التقرير السنوي.

في حين تراجعت شركة "باين آند كومباني للمركز الثاني بعد أن كانت في صدارة ترتيب العام الماضي، يليها "دوكووساين" ثم "إن آند أوت برجر" ومجموعة سامونز المالية على الترتيب.

أما الشركات الخمسة التاليين؛ فهم "لورنس ليفرمور ناشيونال" و"إنتيتيف سيرجيكال" و"أولتيمات سوفت وير" و"في.آي.بي كيد"، مع احتفاظ شركة "خطوط ساوث ويست للطيران" بالمركز العاشر في القائمة.

وخرجت كذلك شركة ألفابت المالكة لجوجل ولينكد إن من قائمة العشرة الكبار لتشغلا الترتيب الـ11 والـ12 على الترتيب، في حين حلت آبل في المرتبة رقم الـ84 هذا العام.