الموانئ السعودية تناول 20 مليون طن بضائع خلال نوفمبر

الرياض - مباشر: بلغ إجمالي البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر نوفمبر 2019م نحو 20 مليون طن.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة والواردة بلغ 548 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 4% وذلك مقارنة بــالمدة المماثلة من العام السابق.

وبلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال الشهر نفسه 1.038 ألف سفينة، وبلغ عدد الركاب 70 ألف راكب.

كما بلغ عدد العربات 80 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 118 ألف رأس من الماشية.

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