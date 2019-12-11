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مسؤول: السعودية تستعد لطرح سندات دولية قريباً

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مسؤول: السعودية تستعد لطرح سندات دولية قريباً مسؤول: السعودية تستعد لطرح سندات دولية قريباً

الرياض ـ مباشر: قال رئيس مكتب إدارة الدين العام، بوزارة المالية إن المملكة ربما تطرح سندات دولية في موعد قريب، ربما يكون في يناير كانون الثاني المقبل.

وأضاف فهد السيف، لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم طرح هذه السندات، في إطار خطط لجمع ديون بقيمة 32 مليار دولار في العام القادم.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشكل الإصدارات المحلية 55 بالمئة من إجمالي خطة إصدار الدين، على أن تجمع النسبة المتبقية على المستوى الدولي.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية، يوم الاثنين الماضي الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2020) بحجم إيرادات يصل إلى 833 مليار ريال.

وقدرت وزارة المالية السعودية الدين العام في عام 2020 بنحو 754 مليار ريال، مقابل 678 مليار ريال للعام 2019.

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