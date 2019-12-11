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"هدف": إيداع 11.5 مليون ريال للمتدربين على رأس العمل بالسعودية

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"هدف": إيداع 11.5 مليون ريال للمتدربين على رأس العمل بالسعودية "هدف": إيداع 11.5 مليون ريال للمتدربين على رأس العمل بالسعودية

الرياض – مباشر: أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالمملكة العربية ، اليوم الأربعاء، 11.45 مليون ريال مكافأة لـ 4111 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأوضح "هدف"، وفقاً لبيان صادر عنه اليوم، أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهرياً؛ تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الـ 6 الأشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج؛ إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج.

ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي رقم 40262 وتاريخ 18 شعبان 1437 هـ.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

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