قرار من الشورى السعودي بشأن السماح للموظفين بالعمل بالتجارة

الرياض - مباشر: أقر مجلس الشورى السعودي، في جلسته اليوم الأربعاء، تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، الخاص باشتغال الموظف في التجارة.

واعتمد مجلس الشورى السماح لموظفي القطاع العام والخاص بالعمل بالتجارة خارج أوقات دوامه الرسمي.

وأقر المجلس خلال جلسته العادية التاسعة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، وتضمن التعديل المقترح منع الموظف عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها.

ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسم.

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