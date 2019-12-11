أخبار عاجلة

عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

قرار من الشورى السعودي بشأن السماح للموظفين بالعمل بالتجارة

Google+ Print
قرار من الشورى السعودي بشأن السماح للموظفين بالعمل بالتجارة قرار من الشورى السعودي بشأن السماح للموظفين بالعمل بالتجارة

الرياض - مباشر: أقر مجلس الشورى السعودي، في جلسته اليوم الأربعاء، تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، الخاص باشتغال الموظف في التجارة.

واعتمد مجلس الشورى السماح لموظفي القطاع العام والخاص بالعمل بالتجارة خارج أوقات دوامه الرسمي.

 وأقر المجلس خلال جلسته العادية التاسعة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، وتضمن التعديل المقترح منع الموظف عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من فيها.

ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسم.

ترشيحات:

الشورى يطالب بتأمين طبي مخفض للمتقاعدين بالسعودية

استئناف رحلات قطار الحرمين السريع بالسعودية

وزير النقل السعودي: لا رسوم على الطرق في موازنة 2020

وزير الصناعة السعودي: إطلاق مشروع ضخم للمسح الجيولوجي

وزير المالية السعودي: لن يكون هناك ضرائب ورسوم جديدة بـ2020

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟