خالد البلاع يتحدث عن تحديات وطموح "مباشر" خلال الفترة المقبلة

الرياض - مباشر: استضاف مؤتمر "عرب نت الرياض"، اليوم الأربعاء، خالد البلاع عضو مجلس إدارة مجموعة مباشر للخدمات المالية، للحديث عن تجربة الشركة والتحديات التي واجهتها خلال رحلة عملهما منذ نهاية التسعينيات وتطلعاتها للمستقبل.

واستهل البلاع حديثه بالتركيز على نشأة الشركة بنهاية تسعينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن الشركة بدأت بـ"موقع إلكتروني" في مصر بالشراكة مع بنك مصر، وفي بداية التعاملات كانت الاشتراكات العامل الأهم والأبرز في تعاملات الشركة (بيزنس قائم على الاشتراكات)، وفي بداية القرن الجديد تطورت الخطة الاستثمارية للشركة وانتقلت للعمل داخل المملكة العربية السعودية في ظل تعاون جاد ومثمر مع "تداول".

وأوضح البلاع أن الشركة استفادت في بداية عملها بالمملكة من الرواج الكبير في تداول الأسهم في مستهل "الألفين"؛ حيث كانت تبلغ التعاملات في ذلك الوقت نحو 2000 تداول في اليوم، تضاعف إلى 20 ألفاً، ثم وصلت إلى ملايين التعاملات اليومية في الوقت الحالي مستشهدا ببداية تداول أسهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" اليوم الأربعاء في سوق الأسهم السعودية "تداول".

وتطرق عضو مجلس إدارة مباشر إلى أن الشركة انتقلت لخدمات أخرى بخلاف تقديم أسعار الأسهم لعملائها ضمت (أنظمة تداول – تنفيذ عمليات الشراء والبيع والوساطة المالية- توفير معلومات موثوقة عن الأسهم والشركات المتداولة)، مشيراً إلى أن "مباشر" خلقت حالة من الثقة مع عملائها على مدار 16 عاماً من المعلومات الموثوقة والتعاملات الاحترافية.

ورداً على سؤال عن أبرز التحديات التي واجهت "مباشر"، قال خالد البلاع: "في بداية التعامل بالسوق السعودية واجهت الشركة مشكلة كبيرة تتعلق بالتقنية ما دفع الشركة للاستعانة بمنصات التداول في دبي لتمد "مباشر" بالتقنيات اللازمة، وخلال سنة اقتحمت مجال التقنية وأصبحت "مباشر" منصة التداول الأولى في دبي".

وبشأن التحول الكبير الذي تشهده المملكة السعودية والتحول الرقمي وفقاً لرؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال البلاع: إن "مباشر" استعدت جيداً لذلك منذ سنوات طويلة ليكون لها دور ملموس في رؤية المملكة ورقمنة المعاملات من خلال مد خطوط التعاون إلى نحو 95 بالمائة من شركات السعودية، بجانب تنوع الخدمات المالية المقدمة (أنظمة تداول – أسعار أسهم- منصات تداول – معلومات موثوقة عن كافة التداولات والشركات).

وعن تطلعات الشركة خلال الخمس سنوات المقبلة، قال البلاع، إن متطلبات الأسواق والاستثمار تتغير، ولا بُدَّ أن تمتلك شركات الوساطة المالية والاستثمار الرشاقة والمرونة اللازمة وكذلك التطور لمواكبة تلك التغيرات السريعة.

وأضاف أن "مباشر" تسعى لتكون من كبريات شركات التقنية والوساطة المالية على مستوى العالم، وكذلك تسعى لتوقيع شركات وتعاون جديد مع كيانات محترفة ولها ثقل على المستوى الدولي مثل ماسترد كارد وغيرها، لافتاً إلى أن الشراكة لا بُدَّ وأن تكون مبنية على التوافق والثقة والنظرة المستقبلية.