رئيس وزراء بريطانيا يحذر من مخاطر نتائج الانتخابات المرتقبة

مباشر: حذر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون من مخاطر النتائج الانتخابية، قبل ساعات من انطلاق التصويت الرسمي.

وأوضح جونسون في تعليقات مع محطة "سكاي نيوز"، اليوم الأربعاء: "المنافسة الانتخابية لا يمكن أن تكون أكثر أهمية".

وأضاف: "أنا فقط أقول للجميع إن الخطر حقيقي للغاية وأننا قد نشهد تعليقاً في البرلمان غداً".

ومن المقرر أن يتوجه الشعب البريطاني إلى صناديق الاقتراع في المملكة المتحدة غداً من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة.

وتابع جونسون: "من شأن تعليق أغلبية البرلمان أن يعني مزيداً من التأجيل، ومزيداً من الشلل في تلك الدولة"، في إشارة للآثار السلبية على البريكست.

وبحسب مسح صادر عن شركة "يوجوف" أمس، فإن هناك تراجعاً حاداً في الأغلبية التي كان يتمتع بها حزب المحافظين الحاكم الذي يرأسه جونسون.