وزير المالية السعودية: حساب المواطن مستمر..ولا نية لتعديل رسوم الوافدين

الرياض – مباشر: علق وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، على استمرار برنامج حساب المواطن للدعم الحكومي خلال العام القادم، ومستقبل رسوم الوافدين بالمملكة.

وقال الجدعان؛ وفقاً لـ "العربية"، إن برنامج حساب المواطن في المملكة مستمر بلا تغيير في 2020.

وأضاف: "لا يوجد تغيير في حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة سوف يستمران للعام المقبل، معبراً عن أمله في الانتهاء خلال هذه الفترة من دراسات منظومة الحماية الاجتماعية التي سيجري الإعلان عنها فور انتهائها".

وأوضح الجدعان، أنه لا يوجد فرق كبير في تكلفة بدل الغلاء أو حساب المواطن ضمن الميزانية بين العامين الحالي والمقبل.

ولفت وزير المالية السعودية، إلى أنه لا نية لتعديل المقابل المالي للوافدين، موضحاً أن الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها.

وتابع: "لا يوجد حالياً نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل سوف يعلن في وقته، كما أعلنا التعديل على القطاع الصناعي".

وأكد الجدعان، أن أرقام ميزانية السعودية تظهر أنه تحقق الكثير في العام الحالي، وتتطلع إلى المزيد في العام المقبل سواء لمشاريع البنية التحية أو الخدمات للمواطنين وتمكين القطاع الخاص وتنمية القطاع الواعدة.

وقال الوزير، إن الإيرادات النفطية للمملكة لن تتراجع جراء الاكتتاب في أرامكو، موضحاً أن الشيء الوحيد الذي سيختلف هو أن نسبة 1.7 بالمائة تقريباً من الأرباح ستكون إلى المستثمرين الجدد أو الجمهور، وأما الباقي فيما يتعلق بالريع أو الضريبة أو الأرباح سيأتي للحكومة وبالتالي لن يكون هناك انخفاض يُذكر.

وكشف الجدعان، أن التوجهات المقبلة تبحث في إصدارات مختلفة بتمويل غير عادي من غير السندات والصكوك، ومن خلال صناديق تمويل الصادرات الدولية لما يتم استيراده من بعض الدول للمشاريع الحكومية.

وبين الوزير، أن هناك حديثاً عن استدانة غير عادية بعملات مختلفة سواء بالريال أو الدولار أو اليورو، ولكن لا يزال البحث في هذه الخيارات، قائلاً: "وما نبحث عنه هو تكلفة أقل وفي السوق الذي فيه طلب أكثر، ويحقق لنا تكلفة تتناسب مع احتياجاتنا من التمويل".

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