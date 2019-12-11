الشورى يطالب بتأمين طبي مخفض للمتقاعدين بالسعودية

الرياض – مباشر: طالب مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية التاسعة من السنة الرابعة للدورة السابعة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، المؤسسة العامة للتقاعد بالسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين.

وطالب المجلس، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة.

ووجه الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين.

وأشار المجلس، إلى أنه طالب المؤسسة العامة للتقاعد بإجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية، وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي.

وطالب الشورى، المؤسسة العامة للتقاعد بتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية؛ للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، والإفصاح الدوري عن الوضع المالي والاستثماري لشركة "الرائدة"، والشفافية في طرحه للمشتركين، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس عبدالله البلوي.

وطالب المجلس، المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس عبدالله العجاجي.

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