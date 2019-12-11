صفقة اليوم.. احترف التصوير الفوتوغرافي وفوتوشوب مع خصم 95%

الحزمة الكاملة لاحتراف التصوير الفوتوغرافي The Complete Photography Professional Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 255.

المدة: 30 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التصوير الفوتوغرافي ابتداءً من الأساسيات – التي تشمل كيفية ضبط إعدادات الكاميرا مثل: سرعة الغالق، وفتحة العدسة Aperture، والتعرض Exposure، وISO، وغيرها – وحتى الأدوات والأساليب والخدع التي يستخدمها المصورون المحترفون لإنتاج صور عالية الجودة سواء بكاميرات DSLRs، أو كاميرات الهواتف الذكية.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة تتضمن كل ما تحتاج إليه لتصبح مصور حفلات زفاف محترف ابتداءً من كيفية التقاط صور فريدة وكيفية التسعير للربح وحتى كيفية التسويق لعملك باحترافية، ودورة تدريبية أخرى حول كيفية استخدام تطبيق Mac Photos لتنظيم وتحرير الصور، واستخدام ميزة التحسين التلقائي لتوفير الوقت عند تحرير الصور.

ستتعرف أيضًا على القواعد اللازمة لتصوير الأشخاص في الأماكن العامة، والحل الشامل للإضاءة المثالية في أي وقت ومكان، وكيفية التقاط صور رائعة للطبيعة، كما تقدم لك هذه الحزمة دورة تدريبية في تحرير الصور عبر برنامج فوتوشوب.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 771.95 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 35 دولارًا.

نسبة الخصم: 95%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

التصوير الفوتوغرافي هو فن يتطلب الكثير من الممارسة من أجل الاحتراف، فبعض المصورين المحترفين لديهم القدرة على التقاط صور رائعة، ولكنهم وصلوا لذلك بفضل الخبرة وكثرة الممارسة.

ساعد التطور السريع لتقنيات ومعدات التصوير في تطور التصوير الفوتوغرافي، وانتشاره بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة ما جعله أحد المجالات الواعدة.

إذا كنت تريد أن تتعلم التصوير الفوتوغرافي لتبدأ رحلتك المهنية كمصور محترف، أو تمارس التصوير كهواية يمكنك الربح منها، فإن هذه الحزمة التدريبية الكاملة (The Complete Photography Professional Bundle) ستساعدك على تحقيق ذلك خلال 30 ساعة فقط مع خصم 95%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 8 دورات تدريبية، و255 درسًا، وأكثر من 30 ساعة من المحتوى تغطي مختلف أنواع التصوير، وجميع المهارات التي تساعدك في التقاط وتحرير الصور باحترافية.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 771.95 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 35 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 95 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التصوير الفوتوغرافي ابتداءً من الأساسيات – التي تشمل كيفية ضبط إعدادات الكاميرا مثل: سرعة الغالق، وفتحة العدسة Aperture، والتعرض Exposure، وISO، وغيرها – وحتى الأدوات والأساليب والخدع التي يستخدمها المصورون المحترفون لإنتاج صور عالية الجودة سواء بكاميرات DSLRs، أو كاميرات الهواتف الذكية.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة بها كل ما تحتاج إليه لتصبح مصور حفلات زفاف محترف ابتداءً من كيفية التقاط صور فريدة وكيفية التسعير للربح وحتى كيفية التسويق لعملك باحترافية. ودورة تدريبية أخرى حول كيفية استخدام تطبيق Mac Photos لتنظيم وتحرير الصور، واستخدام ميزة التحسين التلقائي لتوفير الوقت عند تحرير الصور.

ستتعرف أيضًا على القواعد اللازمة لتصوير الأشخاص في الأماكن العامة، والحل الشامل للإضاءة المثالية في أي وقت ومكان، وكيفية التقاط صور رائعة للطبيعة، كما تقدم لك هذه الحزمة دورة تدريبية في تحرير الصور عبر برنامج فوتوشوب حيث إن عملية تحرير الصور لا تقل أهمية عن التقاطها باحترافية عالية.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Photography Master Class

Wedding Photography: From Zero to Profits

Mac Photos 2018: Photo Editing, Organizing And Sharing On Mac

Street Photography for Beginners

The Art of Finding Light: Photography for the Artist in You

The Art of Perspective: Tools That Make Your Pictures Pop

Beginner Digital Photography Course

Retouching Essentials in Photoshop

الحصول على الصفقة: من هنا.