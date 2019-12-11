بلاك روك: انتهاء عصر المكاسب الاستثنائية في الأسواق العالمية

مباشر: ترى أكبر شركة لإدارة الأصول حول العالم أن عوائد العام الحالي المسجلة في أسواق الأسهم العالمية والتي تتجاوز 10 بالمائة سيكون من الصعب تحقيقها في عام 2020، في ظل وضع "التوقف" للتيسير الكمي من قبل البنوك المركزية.

وقال كبير استراتيجي الدخل الثابت في بلاك روك "سكوت ثيل" في تعليقات مع الصحفيين نقلتها وكالة بلومبرج، أمس الثلاثاء، إن تجاوز تأثير التحول في السياسة النقدية خلال عام 2019 للآثار الفعلية الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية أدى إلى إحداث عوائد كبيرة غير عادية.

وأضاف: لكن هذا الوضع لن يتكرر في العام المقبل.

وبعد أن اتبعت البنوك المركزية سياسيات نقدية أكثر تيسيراً في العام الحالي، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً وقف مؤقت في عمليات خفض معدل الفائدة وهو الوضع الذي من المرجح أن يدوم ليعض الوقت.

وتابع: "قد تكون الأرقام دون الـ10 بالمائة أكثر تماشياً مع عوائد الفترة الأخيرة من الدورة الاقتصادية".

وتتفق تلك الرؤية مع آراء العديد من المستثمرين والمحللين الذين يعتقدون أن مكاسب الأصول الخطرة ستكون محدودة في عام 2020.

وكانت شركة بلاك روك خفضت من توصيتها للأسهم الأمريكية في المحفظة الاستثمارية وكذلك منطقة اليورو من الحيادية إلى خفض الوزن، فيما توصي بزيادة الوزن للأسهم اليابانية وأسهم الأسواق الناشئة.

وترى أكبر شركة أصول حول العالم أن الأسواق في عام 2020 ستركز بشكل متزايد على الاقتصاديات الرئيسية مثل ألمانيا بدلاً من السياسة النقدية.