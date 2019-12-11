"عرب نت الرياض".. مبادرات سعودية ناشئة تؤسس للتحول الرقمي

من: هيثم سليمان وإسلام عتريس

الرياض- مباشر: شهد ملتقى "عرب نت الرياض" المقام خلال يومي 10 -11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عرض العديد من المبادرات والشركات الناشئة السعودية، في وقت تنفذ المملكة خطة للتحول الرقمي ضمن رؤية "رؤية السعودية 2030".

لاقت المبادرات إعجاب عدد كبير من زوار المعرض وكذلك لجنة التحكيم في ظل تنوعها وتغطيتها لمجالات متعددة سواء في الملابس أو العقارات أو أدوات التجميل وكذلك الألعاب الإلكترونية.

ويرصد "مباشر" في التقرير التالي عدد من تلك المبادرات:

"عقار تشين"

"عقار تشين" إحدى هذه المبادرات المقدمة بأيد سعودية، و(AQAR CHAIN)، وهو علامة تجارية سعودية مسجلة ومقرها عاصمة الممكلة العربية السعودية (الرياض)،وهي أول شركة سعودية تطبقة أتمتة العقارات باستخدام تقنية البلوك تشين، وتحتوي على منصة إلكترونية توفر فرصا استثمارية جاذبة في عصر تقنية البلوك تشين، العملات الرقمية، المحافظ الاستثمارية، العقود الذكية.

"إيلياء"

"إيلياء" تعد شركة إيليا البيضاء المتقدمة من الشركات الواعدة في السوق السعودية وخاصة في ملابس الإحرام.

أسسها حمد اليامي مبتكر إحرام بتقنية الناتو الفضية والذي أثبت جدارته في معهد أبحاث الحج والعمرة، ومن منطلق الحفاظ على صحة الحاج والمعتمر انطلق اليامي بفكرة إحرام بتقنية النانو الذي يمنع من تكاثر البكتيريا في الإحرام، ويمكن غسله أكثر من غسلة، ويصنع من القطن بنسبة 100 بالمائة.

وحصل "إحرام الناتو" على موافقة المواصفات والمقاييس في السعودية، كما فاز بثلاث شهادات عالمية (الميدالية الذهبية في معارض ارخميدس روسيا 2019، الميدالية الذهبية من منتدى الاختراع العالمي في قبرص 2019، الميدالية الذهبية في اليابان للمخترعين من منتدى طوكيو الدولي 2019).

"إصلاح"

"إصلاح" تطبيق إصلاح المركبات ويعد أسهل وسيلة لإصلاح السيارات، حيث تتعامل مع مقدمي الخدمات لتستقبل العروض وتحصل على أفضل سعر، ويستطيع العميل من خلال تطبيق إصلاح أن يحصل على أفضل العروص من ورش السيارات المميزة والمقيمة من قبل العملاء السابقين.

تطبيق إصلاح المركبات يخدم العميل من البداية للنهاية( سمكرة، ميكانيكا، كهرباء، قطع غيار، سطحة، خدمات الطريق)، كما يقدم التطبيق خدمة تأجير سيارة خلال مدة بقاء السيارة المعطلة بالورشة المعتمدة بالتطبيق.

"Trade Stars"

"Trade Stars" لعبة رياضية تجارية افتراضية أو كما يطلق عليها (بروصة ناسداك الرياضة) ويمكن للمستخدمين تداول الأسهم الافتراضية والتي تمثل أداء الرياضيين في الحياة الواقعية.

"Future GAMES"

"Future GAMES" هي شركة تطوير ألعاب وتطبيقات للهواتف المحمولة ولمنصات الألعاب الأخرى، ومقرها العاصمة السعودية الرياض، وقد تم تصميمها للمنافسة في تطبيقات الهاتف المحمول وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات التنافسية العالية.

"Beautysky"

"Beautysky" تطبيق يعد أكبر موقع عطور ومكياج في المملكة والإمارات، ويقدم خدمة الاختيارات والتوصيل لكافة المناطق، ويتركز عمله في السعودية والإمارات.

"Shareu"

" Shareu" تطبيق يقوم بعمل بطاقة عمل "بيزنس كارد"، إلكترونية بدلا من البطاقة التقليدية، تخزن البطاقة جميع المعلومات الشخصية بما فيها الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

يكون مشاركة البطاقة عبر رمز "باركود" يحفظ على الموبايل يفتح بشكل تلقائي جميع البيانات الشخصية للشخص الآخر.

التطبيق فكرة وتنفيذ السعودي عبدالله الفهد، وهو تطبيق مجاني لديه عدد عملاء نحو 100 ألف حالياً ويستهدف خلال العام المُقبل الوصول إلى 500 ألف مستخدم، والتوسع في دول الخليج العربي مستقبلا.

"wee"

"wee" شركة سعودية ناشئة تعمل لجعل المدن مكان أفضل للعيش من خلال حل مشكلتي التلوث والازدحام عن طريق توفير خدمة التنقل للمسافات القصيرة بواسطة السكوتر الذكي.

يقول منصور السبيعي مهندس التشغيل والتطوير في الشركة، إن الشركة تسعى لتغطية جميع أماكن المملكة، وتسعى للتوسع في الخليج، وأعداد السكوتر الذكي ترتفع بشكل مستمر، ويتم تأجيرها وليس بيعها.

وأضاف أن المستخدم يقوم بتحميل التطبيق على هاتفه الجوال وعند فتح السكوتر يقوم باحتساب قيمة التكلفة.

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تفاصيل أول أيام ملتقى "عرب نت الرياض" للشركات الناشئة