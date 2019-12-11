سهم أرامكو السعودية يقتنص 44% من سيولة "تداول"

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: شهد سهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، نشاطاً ملحوظاً في أولى جلساته بسوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء.

واقتنص السهم نحو 44 بالمائة من سيولة السوق، بحلول الساعة 12:00 بتوقيت السعودية، بقيمة تداول بلغت 839.74 مليون ريال، من خلال 23.87 مليون سهم، بتنفيذ 25.3 ألف صفقة.

وبلغت قيمة تداول السوق السعودي، في هذه الأثناء نحو 1.9 مليار ريال، بتداول 77.49 مليون سهم من خلال 70 ألف صفقة.

وارتفع سهم أرامكو السعودية 10 بالمائة، في تلك اللحظات، ليقفز إلى مستوى 35.20 ريال.

وسجل المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي"، ارتفاعاً نسبته 0.87 بالمائة بمكاسب بلغت 70.51 نقطة صعد بها إلى مستوى 8,136.93 نقطة.

واستقبل سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بنسبة تذبذب يومي 10 بالمائة.

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