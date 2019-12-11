الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع انتظار قرار الفيدرالي

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع انتظار إعلان قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويعلن الفيدرالي قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم بعد انتهاء اجتماعه الذي بدأ بالأمس على أن يعقبه مؤتمراً صحفياً لرئيس المركزي الأمريكي جيروم باول.

ويتوقع أن يكون التركيز في قرار الفيدرالي اليوم على توقعات العام المقبل وليس على معدل الفائدة، حيث يتوقع على نطاق واسع اتخاذ قرار بعدم تغييرها.

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات التضخم في الولايات المتحدة والموازنة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

وبالنسبة للبريكست، فلا تزال حالة عدم اليقين مسيطرة وسط تراجع أغلبية حزب المحافظين الحاكم في أحدث استطلاع للرأي قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات العامة غداً الخميس.

وبحلول الساعة 8:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.1 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1081 دولار.

لكن الورقة الخضراء استقرت أمام الين الياباني عند مستوى 108.77 ين، فيما صعدت بأكثر من 0.2 بالمائة مقابل الجنيه الإسترليني ليسجل 1.3123 دولار.

فيما شهد الدولار ارتفاعاً أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1 بالمائة ليصعد إلى 0.9854 فرنك.

وخلال تلك الفترة، صعد المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 97.593.