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الشورى السعودي يطالب بسرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية

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الشورى السعودي يطالب بسرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية الشورى السعودي يطالب بسرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية

الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، جلسته العادية التاسعة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.

وطالب الشورى؛ وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، المؤسسة العامة للحبوب بسرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر.

ووجه المجلس، المؤسسة العامة للحبوب بسرعة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة؛ للحد من الهدر والفقد الغذائي.

وطالب المجلس، بتقديم الدعم المالي للمؤسسة العامة للحبوب؛ لتنفيذ المبادرات الواردة في استراتيجية الأمن الغذائي، وحث الجهات الحكومية المختصة، للتعاون مع المؤسسة في ذلك.

وذكر المجلس، أنه تم توجيه الطلب للمؤسسة العامة للحبوب بالإسراع في إنشاء المرصد الوطني؛ لقياس الفقد والهدر، وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي، لتدوير المخلفات الغذائية.

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