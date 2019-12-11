الشورى السعودي يطالب بسرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية

الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، جلسته العادية التاسعة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.

وطالب الشورى؛ وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، المؤسسة العامة للحبوب بسرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر.

ووجه المجلس، المؤسسة العامة للحبوب بسرعة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة؛ للحد من الهدر والفقد الغذائي.

وطالب المجلس، بتقديم الدعم المالي للمؤسسة العامة للحبوب؛ لتنفيذ المبادرات الواردة في استراتيجية الأمن الغذائي، وحث الجهات الحكومية المختصة، للتعاون مع المؤسسة في ذلك.

وذكر المجلس، أنه تم توجيه الطلب للمؤسسة العامة للحبوب بالإسراع في إنشاء المرصد الوطني؛ لقياس الفقد والهدر، وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي، لتدوير المخلفات الغذائية.

ترشيحات:

استئناف رحلات قطار الحرمين السريع بالسعودية

وزير النقل السعودي: لا رسوم على الطرق في موازنة 2020

وزير الصناعة السعودي: إطلاق مشروع ضخم للمسح الجيولوجي

وزير المالية السعودي: لن يكون هناك ضرائب ورسوم جديدة بـ2020

الملك سلمان: على دول الخليج تأمين نفسها ضد الهجمات الصاروخية

البيان الختامي للقمة الخليجية الـ40 بالرياض

إنفوجرافيك.. رحلة عملاق النفط "أرامكو" إلى السوق السعودي

أرامكو السعودية تزيح أبل من صدارة أكبر الشركات المدرجة عالمياً

بعد دقائق من الإدراج.. القيمة السوقية لأرامكو تقفز 170.7مليار دولار

وزير العدل السعودي: إطلاق منصة "نافذ" للسندات التنفيذية قريباً

وزير العمل السعودي: اتفاقيات التوطين وفرت 175 ألف وظيفة بـ2019

وزير الإسكان السعودي: 130 ألف أسرة تحصل على مسكنها بـ2020

هيئة السياحة السعودية: 200 ألف طلب تأشيرة سياحية في 65يوماً

"منشآت" تستهدف رفع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسعودية لـ20%

مقترح بالشورى السعودي لإنشاء شركة لإدارة استثمارات الطرق السريعة