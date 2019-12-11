"تداول": تنفيذ 7 صفقات خاصة بـ124 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ 7 صفقات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 124.28 مليون ريال، من خلال 12.2 مليون سهم.

وكانت أكبر الصفقات في القيمة، على صندوق "جدوى ريت السعودية"، بقيمة بلغت 100.46 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 9.20 ريال.

أما ثاني أكبر الصفقات فكانت لسهم "الراجحي"، والتي بلغت قيمتها 9.67 مليون ريال، وتم التنفيذ بسعر 63.40 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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