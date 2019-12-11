هيرميس المصرية تُعلن إتمام خدماتها الاستشارية في طرح أرامكو السعودية

القاهرة - مباشر: أعلنت المجموعة المالية هيرميس، إتمام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة تقديم الخدمات الاستشارية في عملية الطرح العام لشركة أرامكو بالسوق المالية السعودية "تداول"، كأكبر صفقة طرح عام في تاريخ أسواق المال حول العالم.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إنها قامت بدور مدير الطرح المشترك بالصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية 29.4 مليار دولار أمريكي.

من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بهيرميس، أن المجموعة أتمت العديد من الصفقات داخل المملكة العربية السعودية منذ مطلع عام 2019، ومن بينها الطرح العام لشركة المراكز العربية فضلاً عن صفقة الدمج بين شركتي إن إم سي هيلث وشركة حصانة الاستثمارية.

وأضاف محمد عبيد، أن هيرميس حصلت على حصة كبيرة من تنفيذات السوق السعودي "تداول"، ما أثمر عن مضاعفة الحصة السوقيةلها من إجمالي التنفيذات مقارنة بالعام الماضي، وذلك في إطار التمهيدات الجارية لنمو التدفقات المالية المتوقعة إلى المملكة.



وتابع، أن ترتيب هيرميس ارتفع عالمياً إلى المركز الـ 28 ضمن قائمة أكبر مقدمي الخدمات الاستشارية لصفقات أسواق رأس المال حول العالم، كما تقدمت المرتبة الـ 20 ضمن قائمة مقدمي الاستشارات المالية بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

بدوره، أكد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بهيرميس، أن الشركة لديها عدد من الصفقات التي تم تنفيذها والمرتقب تنفيذها داخل المملكة، لكون السوق السعودي أصبح محوراً رئيسياً للصفقات الكبرى والمميزة عبر المنطقة.

وتوقع محمد فهمي تسارع أنشطة وأعمال هيرميس في المملكة خلال الفترة المقبلة.

ويعد طرح أرامكو تاسع صفقة تنفذها المجموعة المالية هيرميس في أسواق رأس المال خلال عام 2019.

واستقبل سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بنسبة تذبذب يومي 10 بالمائة.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، يوم الخميس الماضي، السعر النهائي لطرح 1.5 بالمائة من أسهمها عند 32 ريالاً للسهم.

وسجلت عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغاً 397 مليار ريال سعودي ما يعادل 106 مليارات دولار، ليبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، بإضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح.

وتوقعت شركة الجزيرة كابيتال أن يسهم إدراج أرامكو في تحسن أداء مؤشر السوق السعودي بشكل ملحوظ على الرغم من أن وزن الشركة قد لا يتجاوز 9.6 بالمائة.

وبينت شركة الأبحاث أنه من المتوقع أن يجذب إدراج أرامكو ما بين 6.6 إلى 8.1 مليار ريال من التدفقات النقدية الأجنبية غير النشطة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يؤدي إدراج الشركة لتحسين أساسيات السوق بشكل عام من خلال ارتفاع الإيرادات وصافي الربح بشكل واسع، إضافة إلى اتساع الهوامش وبمقارنة الأسواق الناشئة المشابهة للسوق السعودي يبدو أنه في وضع أفضل وهوامش ربح أكبر.

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