استئناف رحلات قطار الحرمين السريع بالسعودية

الرياض – مباشر: كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن استئناف رحلات قطار الحرمين السريع من محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديد.

وقالت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع بالمملكة، الأحد الماضي، إنها ستستأنف الرحلات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري؛ بعد توقفها لأكثر من شهرين نتيجة حريق محطة جدة في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومن المقرر استئناف الرحلات عبر محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بين محطتي جدة والمدينة المنورة مروراً بمحطة رابغ.

وتستأنف الرحلات إلى مكة المكرمة الأسبوع المقبل؛ وفقاً لإدارة قطار الحرمين.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن اندلاع حريق في إحدى محطات قطار الحرمين السريع.

وبعد شهر من حادث الحريق، كشفت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع عن اكتمال جاهزية المسار البديل لمحطة قطار السلمانية بجدة؛ تمهيداً لاستئناف الرحلات.

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